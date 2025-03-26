81 yaşındaki dayısına kürekle saldırdı: O anlar kamerada

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen dayı-yeğen birbirine girdi. Elinde kürekle dayısına saldıran şüpheli İsmail S.'nin yaşlı adama saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 19:01

Paylaş



ABONE OL

Alatlı ilçesinin Ömerli köyünde aralarında husumet bulunan 81 yaşındaki dayısına kürekle saldıran İsmail S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli kontrol uygulanan şüphelinin dayısına saldırdığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

KÜREKLE ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Olay, Ömerli köyünde yaşandı. İddialara göre İsmail Ş., ev inşaatı sırasında evin önünden geçen kamyonların zarar verdiği gerekçesiyle dayısı 81 yaşındaki Temel K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ş., eline aldığı kürekle Temel K.'nın üzerine yürüdü. Yakasından tuttuğu dayısına kavga etmeye devam eden İsmail Ş., Temel K.'nın yere düşmesiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şikayet üzerine İsmail Ş.'yi gözaltına aldı. Alaplı Adliyesi'ne sevk edilen yeğen İsmail Ş. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN