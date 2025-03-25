Diyarbakır'da, asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

Diyarbakır'da bir apartmanda görevli Abdurrezzak Memiş (37), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:47

Paylaş



ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartman görevlisi Abdurrezzak Memiş, asansörü kontrol ederken dengesini kaybederek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Memiş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Memiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Eğil ilçesi kırsal Bahşiler Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.