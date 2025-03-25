Avcılar'da acı olay! Önce TIR'a ardından kamyona çarptı can verdi

İstanbul Avcılar'da korkunç bir kaza yaşandı. Garaja dönmek için manevra yapan bir TIR'a arkadan gelen motor çarptı. Kazanın etkisiyle duramayan motor park halindeki kamyona da çarptı. Motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:50

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Avcılar'da garaja girmek için manevra yapan TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. TIR'A ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ Kaza, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle yolda ilerleyen Onur Sönmemiş, aynı yönde ilerleyen ve garaja girmek için dönüş yapan TIR'ın yanından geçmek istedi. TIR şoförünün Sönmemiş'i fark etmeyerek manevrasına devam etmesi sonucu motosikletliyle çarpıştı.

TIR ile çarpışan motor sürücüsü ardından duramayarak park halindeki bir kamyona çarptı. (DHA) Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise TIR şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Kazaya karışan TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA) KAZA ANI KAMERADA

Motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiği kaza, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün önce garaja girmek için dönüş yapan TIR'a ardından savrularak park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptığını görülüyor. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN