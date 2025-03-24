Pendik’te trajikomik kaza: Yakıt pompasını çıkarmadan hareket etti

Pendik’te bir benzin istasyonunda yakıt alan sürücü, LPG dolum pompasını çıkarmadan hareket edince hortum yerinden koptu. O anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken, olay sonrası yaşanan diyalog yüzleri gülümsetti.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 13:46

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Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Tavşantepe'deki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Yakıt almak için istasyona gelen sürücü, dolum işlemi tamamlandıktan sonra pompayı çıkarmayı unutarak hareket etti. Durumu fark eden istasyon çalışanının uyarısı üzerine sürücü aracını durdurdu. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar oluşmazken, olay anı istasyonda müşteri olarak bulunan bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Trajikomik kaza sonrası yaşanan diyaloglar yüzleri gülümsetti. Görüntülerde, sürücünün arkadaşının, 'hortumu kopardı, benzinliği mahvetti" dediği, araç sürücüsünün de, 'beni de atarsınız sosyal medyaya' dediği duyuldu.

O anları kayda alan motosiklet sürücüsü Furkan Şenlikoğlu, "Arkadaşımla benzin istasyonundaydık. Sohbet ederken bir anda arabanın pompayı çektiğini gördük. Sürücü, gaz pompasının hala bağlı olduğunu fark etmedi. Hemen uyardık, 'Abi, pompa var, dikkat et' dedik. Adam panikle indi, neyse ki bir sıkıntı yaşanmadı. İstasyon müdürü geldi ve pompayı yerine taktı" dedi.