Odessa'da saldırıya uğrayan yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda saldırıya uğrayan Barbados bayraklı 178,7 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi MJ Pınar, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 16:01

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11 Mart günü saat 20.15 sıralarında Rusya'nın düzenlediği balistik füze saldırısında Odessa Limanı'nda bulunan ve Cezayir'e tahıl yükü taşımaya hazırlanan MJ Pınar gemisindeki 4 mürettebat hayatını kaybetmiş, 1 denizci ve 1 kılavuz da yaralanmıştı. Saldırının iskelede, terminalin tahıl depolarında ve altyapıda büyük hasara yol açtığı bildirilmişti. Saldırı sonrası İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, dronla görüntülendi. Görüntülerde, üst komuta alanındaki camların kırıldığı ve naylonla kapatıldığı, ayrıca gemi yaşam alanında şarapnel parçalarının açtığı yüzlerce delik olduğu görüldü.