Müslüman kadının başörtüsünü yakmaya çalıştılar: Kanada'da tepki çeken olay

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Ajax kentinde bir kütüphanede, Müslüman bir kadına başörtüsünü yakmaya çalışan bir kişi saldırıda bulundu. Şüpheli, kadının üzerine cisimler fırlatarak hakaret etti ve başörtüsünü çıkarmaya çalıştıktan sonra çakmakla yakmaya kalkıştı. Kütüphane güvenliği olaya müdahale ederken, saldırgan birkaç saat sonra polis tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 11:21

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Kanada'nın Ontario eyaletinde kütüphanede Müslüman bir kadına saldıran ve başörtüsünü yakmaya çalışan kişinin gözaltına alındığı bildirildi Durham Bölge Polisinden yapılan açıklamada, Ajax kentindeki kütüphanede Müslüman kadına yönelik saldırıya ilişkin ihbar alındığı bildirildi.

BAŞÖRTÜSÜNÜ YAKMAYA ÇALIŞTI

Müslüman kadına, kütüphanede ders çalışırken tanımadığı başka bir kadının cisimler fırlattığı, hakaretler ettiği ifade edilen açıklamada "Şüpheli, bilinmeyen bir sıvı dökerken mağdurun başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Daha sonra şüpheli çakmakla başörtüyü yakmaya çalıştı." bilgilerine yer verildi.

Açıklamada, önce kütüphane güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği, kaçan saldırganın birkaç saat sonra polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

Saldırıda "nefret" faktörünün etkili olup olmadığının soruşturulduğu belirtildi.

MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI ARTIYOR

CBC News'ün haberine göre, Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Direktörü Stephen Brown yaptığı açıklamada "Bu tür şiddetin topluluğumuzda düzenli görülmesi rezalettir. Son yıllarda Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) olayları katlanarak arttı." ifadesini kullandı.

Brown, ülke liderlerine seslenerek bu konunun ele alınması çağrısında bulundu ve polisten, bu saldırının "nefret suçu" olarak soruşturulmasını talep ettiğini aktardı.

Öte yandan, Ajax Belediye Başkanı Shaun Collier ve Kütüphane Yönetim Kurulu Başkanı Piyali Correya, yaptıkları ortak açıklamada, saldırının "Müslüman karşıtlığından kaynaklı olabileceğini" belirtti.

Collier ve Correya, özellikle Ramazanda yaşanan bu olaydan etkilenenlere destek verdiklerini, "her türlü nefret ve hoşgörüsüzlüğe karşı duracaklarını" kaydetti.

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