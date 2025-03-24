Miras anlaşmazlığı ölümle sonlandı: Kardeşini öldürdü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden Yunus Yıkık (42) ile ağabeyi A. Yıkık (44) arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Yunus Yıkık hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri Yunus'un öldüğünü tespit etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.03.2025 11:41

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Asmalı Mahallesi'ndeki tarlada Yunus Yıkık (42) ve ağabeyi A.Yıkık (44) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada Yunus Yıkık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı A.Yıkık ve kavga sırasında yanında bulunduğu öne sürülen eşi S. Yıkık'ı (39) gözaltına aldı.

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