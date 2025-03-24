Mersin'deki şafak operasyonunda 91 kişi gözaltına alındı
Mersin'de Emniyet ekipleri, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından aranması bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 91 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak operasyonunda 91 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" "tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 91 zanlı gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Öte yandan çeşitli adreslere düzenlenen operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin baskın anları, adreslerdeki aramalar ve zanlıların yakalanması yer aldı.