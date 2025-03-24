İstanbul'daki yağmur trafiği etkiledi: Sabah saatlerinde yoğunluk

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Yağışın da etkisiyle Anadolu yakasında yoğunluk %71’e, kent genelinde ise %56’ya ulaştı.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 08:48

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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasında yüzde 71'e ulaşan yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

KITALARA GÖRE YOĞUNLUK DEĞİŞİYOR

Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

İSTANBUL GENELİNDE YÜZDE 56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08:00 itibariyle yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti. Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolunda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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