Eller Filistin için semaya açılacak: Diyanet duyurdu
Diyanet İşleri Başkanlığı, mübarek günler vesilesiyle Gazze ve diğer mazlum beldelerde hayatını kaybedenler için teravih ve sabah namazlarından sonra tüm camilerde dua edileceğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Filistin için teravih ve sabah namazlarında tüm camilerde dua edileceği bildirildi.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, içerisinde bulunduğumuz mübarek günler vesilesiyle, Gazze'de ve diğer mazlum beldelerde katledilen masumların ruhlarının şad olması, yaralananların şifa bulması ümidiyle teravih ve sabah namazları sonrası tüm camilerde dua edilecek." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kadir Gecesi'nde tüm camilerin de sabah namazına kadar açık olacağı kaydedildi.