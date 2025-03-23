Samsun’da bir evde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi

Samsun'da bir evde arama yapan polis çok sayıda silah ve bıçak ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 23.03.2025 12:26

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Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet 6136 sayılı kanun kapsamında olan sivri uçlu, oluklu bıçak ve kama, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 59 adet tabanca fişeği, 8 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 971 adet tüfek fişeği bulundu. Operasyon kapsamında Z.G. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.