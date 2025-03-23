Sakarya'da sıcak havayı gören soluğu parklarda aldı

Sakarya'da havaların ısınmaya başlamasıyla beraber bazı vatandaşlar soluğu yeşil alan ve parklarda aldı. Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlardan bazılar yürüyüş yaparken bazıları da çocuklarıyla eğlendi.

Giriş Tarihi: 23.03.2025 14:22

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Sakarya'da hafta sonu güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen bazı vatandaşlar soluğu yeşil alan ve parklarda aldı.

Şehrin Aziz Duran Parkı'na adeta akın eden vatandaşlardan bazıları banklarda oturarak, bazıları yürüyüş yaparak bazıları da çocuklarıyla eğlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Ailesiyle hafta sonunun keyfini çıkaran Yusuf Hızlı, "Havaları ısınması hem bizim için hem de çocuklar için iyi oldu. Ramazan ayında olması daha iyi oldu, zaman geçiriyoruz. Genel de sıcak havalarda hafta sonları piknik tarzı etkinlikler yapıyoruz. Havaların ısınması toplumsal alanları kalabalıklaştırıyor" dedi.