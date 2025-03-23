Yaşam

Kahramanmaraş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Kahramanmaraş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı

Kaza, Kahramanmaraş-Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı servis yolunda meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 46 BP 485 plakalı Fiat marka otomobil, G.F. idaresindeki 33 NYD 03 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 BP 485 plakalı otomobil takla atarak yolun yanında bulunan boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.A. adlı yolcu ağır yaralanırken, R.A., E.K., A.A., M.A. ve F.G. ise hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.