Yaşam

Erzurum'da yaralı tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Erzurum'da bir aracın çarptığı ve tedavi altına alınan tilki doğal hayatına geri bırakıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Erzurum'da yaralı tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Erzurum'u Pasinler ilçesine bağlayan kara yolunda birkaç gün önce bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen tilki, burada veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

YARALI TİLKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILDI

4 gün süre boyunca tedavisi ve bakımı yapılan tilki sağlığına kavuştu. Tilki daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.