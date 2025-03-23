Amatör maçta taraftarlar stat çevresini savaş alanına çevirdi
İstanbul Süper Amatör Lig'de Gazi Mahallesi - Feriköy maçı öncesi taraftarlar, stat çevresini savaş alanına çevirdi.
Süper Amatör Lig İstanbul etabında play-off mücadelesi veren ekiplerden Gazi Mahallesi ile Feriköy arasında oynanan kritik karşılaşma öncesi taraftarlar birbirine girdi.
Avcılar Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi stat çevresinde karşılaşan iki takımın taraftarları arasında taşlı-sopalı kavga yaşandı. Ara sokaklara taşınan olaylarda taraftarlar taş ve sopalarla saldırırken, bazılarının kaldırım taşı attıkları görüldü.