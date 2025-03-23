Yaşam

Amatör maçta taraftarlar stat çevresini savaş alanına çevirdi

İstanbul Süper Amatör Lig'de Gazi Mahallesi - Feriköy maçı öncesi taraftarlar, stat çevresini savaş alanına çevirdi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Amatör maçta taraftarlar stat çevresini savaş alanına çevirdi

Süper Amatör Lig İstanbul etabında play-off mücadelesi veren ekiplerden Gazi Mahallesi ile Feriköy arasında oynanan kritik karşılaşma öncesi taraftarlar birbirine girdi.

AMATÖR MAÇTA STAT ÇEVRESİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Avcılar Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi stat çevresinde karşılaşan iki takımın taraftarları arasında taşlı-sopalı kavga yaşandı. Ara sokaklara taşınan olaylarda taraftarlar taş ve sopalarla saldırırken, bazılarının kaldırım taşı attıkları görüldü.