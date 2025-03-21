Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da otobüs ile yolculuk yapan 3 şahsın bagajlarında 108 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 10:33

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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.K., Z.Ç. ve S.G., isimli şahısların uyuşturucu kullandıkları yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların yolculuk yaptıkları otobüsü takibe alan ekipler aracı kent girişinde durdurdu. Aracın bagajında aramama yapan ekipler şüphelilerin bavullarında 108 uyuşturucu hap ile 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı.