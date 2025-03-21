Kocaeli Üniversitesi'ndeki protestoda 6 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü'nde İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması öğrenciler ve Cumhuriyet Halk Partililer tarafından protesto edildi. Öğrencilerin yürüyüşüne izin verilmezken çıkan arbedede 2 kişi yaralnadı, 6 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:36

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KOÜ Umuttepe Kampüsü A kapısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için akşam saatlerinde toplanan öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, önce İzmit Kent Meydanı'na yürümek istedi. Yapılan görüşmelerde yürüyüşe izin verilmeyince grup, yaklaşık 400 metre mesafedeki üniversitenin B Kapısına yürümeye çalıştı. Polis, yapılacak olan yürüyüşe izin vermedi. Barikatı aşmaya çalışan gruba polis müdahale etti. Çıkan arbedede 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 6 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.Yapılan görüşmeler sonrası grup, üniversitenin B kapısına sloganlarla yürüyüp ardından dağıldı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.