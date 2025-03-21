Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı devam ediyor. Dağdaki kayak merkezlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 10:27

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan, Kastamonu şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta yer alan Ilgaz Dağı'ndaki kayak pistleri de beyaza büründü. "Ilgaz, sen Anadolu'nun yüce bir dağısın" dizeleriyle adına türküler yazılan, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Ayrıca Ilgaz Dağı'nda yer alan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile birlikte Batı Karadeniz Bölgesi'nin en uzun pist ve telesiyejine sahip Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde hafta sonu pistlerin açılması bekleniyor.

Öte yandan, Ilgaz Dağı ile birlikte Kastamonu şehir merkezini, Çatalzeytin-Bozkurt-Abana ilçelerine bağlayan Yaralıgöz Dağı ile Küre-İnebolu-Doğanyurt ilçelerine bağlayan Masruf Geçidi ve Küre Dağlarında da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu Küre ilçesinde taşımalı eğitime, 1 gün süreyle ara verildi.