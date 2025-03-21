Elazığ'da kar yağışıyla birlikte ekipler çalışmalara başladı

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da kar yağışı gece saatleri itibariyle etkisini artırırken Elazığ Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:42

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da kar yağışı etkisini artırdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı. Yağışlar birlikte kent beyaza bürünürken Elazığ Belediyesi, yağışın ilk anından itibaren saha çalışmalarına başladı. Yoğun mesai harcayan Karla Mücadele Ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de hızla değerlendirerek anında müdahalelerde bulunuyor. Vatandaşların yoğunlukta olduğu ana güzergâhlar başta olmak üzere çarşı bölgesi, hastane, okul gibi yerlerde buzlanmaya karşı 24 saat kar temizleme çalışmasının yanı sıra greyderler, kar küreme, tuzlama ve solüsyon araçları ile mahallelerde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulaması gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin gece boyunca şehir genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini aktaran Elazığ Belediyesi, sürücülerin kış lastiği olmadan trafiğe çıkmaması konusunda uyardı.