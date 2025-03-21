Bakan Ersoy'dan 'Nevruz Bayramı' mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Baharın gelişiyle birlikte doğanın yeniden uyanışını, barışın, kardeşliğin ve birlikteliğin simgesi olan Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 10:24

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Bakan Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Ersoy, mesajında, "Baharın gelişiyle birlikte doğanın yeniden uyanışını, barışın, kardeşliğin ve birlikteliğin simgesi olan Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Nevruz, binlerce yıllık geçmişiyle sadece bir mevsim dönüşünü değil, aynı zamanda Türk dünyasının ortak kültürel mirasını ve köklü bağlarını simgelemektedir. Ortak tarihimizin, geleneklerimizin ve değerlerimizin bir yansıması olan Nevruz, bizlere geçmişimizle bağ kurma ve geleceğe umutla bakma fırsatı sunmaktadır. Nevruz'un taşıdığı birlik ve beraberlik ruhunun, tüm dünyada barış, huzur ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın dost ve kardeş Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi.