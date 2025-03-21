Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giyen kişi yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:56

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Yavuzlar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Hükümlü A.K., düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.