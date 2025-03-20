Sivas'ta iki yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı. 60 BD 910 plakalı otobüsün sürücüsü S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüsteki 6 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 09:49

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda S.D. yönetimindeki 60 BD 910 plakalı otobüs ile İ.K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı otobüs Suşehri ilçesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A, H.Y, T.A, E.A. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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