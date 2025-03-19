Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren yağış sonrasında kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:07

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında, şehir merkezinde etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Gece saatlerinde de etkisini artıran yağış sonrasında ilçenin Dikmen, Aksu, Göksu, Kurtuluş, Yeni Yayla, Güney ve Kadife Kale mahalleleri de beyaza büründü. Etkili olan yağış sonrasında kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.