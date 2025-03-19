Yaşam

Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren yağış sonrasında kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında, şehir merkezinde etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

SAKARYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

Gece saatlerinde de etkisini artıran yağış sonrasında ilçenin Dikmen, Aksu, Göksu, Kurtuluş, Yeni Yayla, Güney ve Kadife Kale mahalleleri de beyaza büründü. Etkili olan yağış sonrasında kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.