Oyun oynamak için girdikleri bowling salonunda mahsur kaldılar
Düzce’de oyun oynamak için gittikleri bowling salonunda mahsur kalan iki genci, polis ekipleri kurtardı. İş yeri sahibinin kapatıp gitmesi üzerine o sırada tuvalete bulunan iki genç bir süre sonra kilitli kaldıklarını anladılar.
Kültür Mahallesi'nde gece saatlerinden yaşanan olayda iki genç iş yeri sahibinin kapatıp gitmesi sonucu bowling salonunda kapalı kaldı. Polis ekiplerine haber veren gençler, yapılan çalışma sonucu kapalı kaldıkları iş yerinden çıkabildiler.
TUVALETE GİDİNCE KAPALI KALDILAR
Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir bowling salonunda meydana geldi. Aynı zamanda kafe hizmeti de veren bowling salonuna, bowling oynamaya gelen Sefer Çam ile arkadaşı Emrah Kara kapanış saatine yakın dakikalarda tuvalete gitti.
KAPIYI İŞ YERİ SAHİBİ AÇTI
Kafenin işletme müdürü de tuvalete giden iki genci fark etmeyerek iş yerinin kapısını kilitleyerek evine gitti. Kafede mahsur kalan 2 genç, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ekibinin telefonla ulaştığı işletme müdürü tekrar gelerek iş yerinin kapısını açıp, gençleri dışarı çıkardı.