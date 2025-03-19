Oyun oynamak için girdikleri bowling salonunda mahsur kaldılar

Giriş Tarihi: 19.03.2025 19:50

Kültür Mahallesi'nde gece saatlerinden yaşanan olayda iki genç iş yeri sahibinin kapatıp gitmesi sonucu bowling salonunda kapalı kaldı. Polis ekiplerine haber veren gençler, yapılan çalışma sonucu kapalı kaldıkları iş yerinden çıkabildiler.

TUVALETE GİDİNCE KAPALI KALDILAR

Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir bowling salonunda meydana geldi. Aynı zamanda kafe hizmeti de veren bowling salonuna, bowling oynamaya gelen Sefer Çam ile arkadaşı Emrah Kara kapanış saatine yakın dakikalarda tuvalete gitti.