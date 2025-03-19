İşçileri taşıyan servis aracı istinat duvarına çarptı: 21 yaralı
Tokat'ta işçileri taşıyan bir servis aracı yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü ile içerisinde bulunan 20 tekstil işçisi yaralandı.
Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 21 kişi yaralandı.
Adıgüzel Sarı idaresindeki 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, Tokat Turhal kara yolu Çaylı kavşağında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 20 tekstil işçisi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.