Yaşam

İşçileri taşıyan servis aracı istinat duvarına çarptı: 21 yaralı

Tokat'ta işçileri taşıyan bir servis aracı yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü ile içerisinde bulunan 20 tekstil işçisi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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İşçileri taşıyan servis aracı istinat duvarına çarptı: 21 yaralı

Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 21 kişi yaralandı.

İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN İŞÇİ SERVİSİNDEKİ 15 KİŞİ YARALANDI

Adıgüzel Sarı idaresindeki 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, Tokat Turhal kara yolu Çaylı kavşağında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 20 tekstil işçisi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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