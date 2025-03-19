Antalya'da TIR refüje devrildi: 2 ölü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan bir TIR, refüje devrildi. Kazada, şoför Onur Cengiz (26) ve yanında bulunan Mustafa Erkuş (34) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ikiliye müdahalede bulunsa da kurtaramadı.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 12:42

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Antalya'da refüje devrilen TIR'ın şoförü Onur Cengiz (26) ile yanındaki Mustafa Erkuş (34), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Onur Cengiz yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, TIR şoförü Cengiz ve yanındaki Mustafa Erkuş'a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Cengiz ve Erkuş, kurtarılamadı.

Cengiz ve Erkuş'un cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Orkun Cengiz'in cenazesinin Isparta'da, Erkuş'un cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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