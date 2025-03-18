3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Sanık baba: Tokat atmışlığım var | Çocuğa temsil kayyumu talebi
Ece Kılıçaslan Acar, 2022 yılının mart ayında evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay gecesi eşi Erol Acar ile tartıştığı iddia edilen genç kadının ölümüyle ilgili gizem bir türlü çözülemedi. Acar’ın ölümünde eşi şüpheli bulundu. Mahkeme, çiftin çocuğunun tanık olarak dinlenmesine karar vererek 15 yaşından küçük olması nedeniyle temsil kayyumu" talep etti.
Ümraniye'de Mart 2022 tarihinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Ece Kılıçaslan Acar'ın (29) ölümündeki soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
"EŞİNİ BALKONDAN ATTI"
Şüpheli eş olayla bir ilgisi olmadığını belirterek, mutfağa gittiğinde eşini görmediğini ve aşağıya baktığında düştüğünü gördüğünü söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çiftin 9 yaşındaki kızları ise korkunç anların kilit tanıdığıydı. Olay günü ailesinin tartıştığını, öncesinde de babasının annesini dövdüğünü anlattı. Savcılık, "şüphelinin eşini 3. katında bulunan evlerinin balkonundan aşağı attığı yönünde yeterli şüphe oluştu" dedi. "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.
SKANDAL SAVUNMA: TOKAT ATMIŞLIĞIM VAR
Davada savunma yapan Erol Acar eşinin ölümüyle alakası olmadığını öne sürdü. Salonda oturduğu sırada mutfaktan tencere sesleri duyup eşine seslendiğini öne süren Acar, "Ses gelmeyince gidip baktığımda yoktu. Balkona çıkıp baktım, yerde kendisini gördüm. Aşağı indiğimde 'imdat' diye haykırışım göğe kadar çıkmıştı" dedi. Mahkeme başkanı ise aile bireylerinin şiddet iddialarını sordu. Olaydan 1 yıl önce eşiyle sorunlar yaşayıp karakolluk olduğunu ve kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. "Kolay kolay şiddet uygulamadım eşime. Tokat atmışlığım var" diye konuştu.
"DİKİŞ ATTIRMAK İÇİN KIZIMI SÜNNETÇİYE GÖTÜRMÜŞ"
Kızını kaybeden acılı anne Cemile Ayfer Gürsel ise kızı ölmeden önce defalarca şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim kızımı kurtarın, benim kızım da kadın cinayetine kurban gitmesin diyerek başvurular yaptım. Şiddeti hep sakladı kızım. Diyor ki 'Anne yok kafama bardak düştü, çarptım. Kızımın kafasını bardakla yarmış. Dikiş attırmak için de sünnetçiye götürmüş. Ses kayıtları var" diyerek trajik olaylar anlattı.