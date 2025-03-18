3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Sanık baba: Tokat atmışlığım var | Çocuğa temsil kayyumu talebi

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"SİNİRLİ YAPIDA BİRİ YAPABİLİR"

Sanığın eltisi ise Ece'nin intihar edecek biri olmadığını, hayat dolu olduğunu ve ertesi gün için plan yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "sanık eşini balkondan veya camdan atabilecek yapıda biri miydi" diye sorunca, "Sinirli yapıda biri, yapabilir" şeklinde yanıt verdi.

ÇOCUĞA TEMSİL KAYYUMU



Sabah'ın haberine göre mahkeme, bir sonraki celse davanın kilit tanığı olan çiftin 9 yaşındaki çocuğu B.A.'nın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Tanığın 15 yaşından küçük olması ve kanuni temsilcisi olan sanıkla aralarındaki menfaat çatışmasının oluşma ihtimaline dikkat çeken mahkeme, küçük çocuğa kanuni temsilcisi adına beyanlarda bulunabilecek temsil kayyımı gerektiğini belirtti. Çocuğa temsil kayyımı atanması için sulh hukuk mahkemesine yazı yazılmasına karar verdi.

TEMSİL KAYYUMU NEDİR?



Bir kişinin, bir kimsenin belli bir işini görmek üzere atanılmasına 'temsil kayyımlığı' adı verilir. Türk Medeni Kanununun 426.maddesinde '..Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa' temsil kayyımlığı hususu düzenlenmiştir. Buna göre kısıtlı ile vasi arasındaki menfaat çatışmasının olup olmadığı araştırılıp temsil kayyımı atanır. Kayyım, hukuki süreç boyu menfaatlerini koruma adına o kişiyi temsil eder. Mahkemenin belirlediği bir kişi kayyım olarak atanır.