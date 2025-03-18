Yaşam

3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Sanık baba: Tokat atmışlığım var | Çocuğa temsil kayyumu talebi

Ece Kılıçaslan Acar, 2022 yılının mart ayında evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay gecesi eşi Erol Acar ile tartıştığı iddia edilen genç kadının ölümüyle ilgili gizem bir türlü çözülemedi. Acar’ın ölümünde eşi şüpheli bulundu. Mahkeme, çiftin çocuğunun tanık olarak dinlenmesine karar vererek 15 yaşından küçük olması nedeniyle temsil kayyumu" talep etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Sanık baba: Tokat atmışlığım var | Çocuğa temsil kayyumu talebi

Ümraniye'de Mart 2022 tarihinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Ece Kılıçaslan Acar'ın (29) ölümündeki soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

"EŞİNİ BALKONDAN ATTI"

Şüpheli eş olayla bir ilgisi olmadığını belirterek, mutfağa gittiğinde eşini görmediğini ve aşağıya baktığında düştüğünü gördüğünü söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çiftin 9 yaşındaki kızları ise korkunç anların kilit tanıdığıydı. Olay günü ailesinin tartıştığını, öncesinde de babasının annesini dövdüğünü anlattı. Savcılık, "şüphelinin eşini 3. katında bulunan evlerinin balkonundan aşağı attığı yönünde yeterli şüphe oluştu" dedi. "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

SKANDAL SAVUNMA: TOKAT ATMIŞLIĞIM VAR

Davada savunma yapan Erol Acar eşinin ölümüyle alakası olmadığını öne sürdü. Salonda oturduğu sırada mutfaktan tencere sesleri duyup eşine seslendiğini öne süren Acar, "Ses gelmeyince gidip baktığımda yoktu. Balkona çıkıp baktım, yerde kendisini gördüm. Aşağı indiğimde 'imdat' diye haykırışım göğe kadar çıkmıştı" dedi. Mahkeme başkanı ise aile bireylerinin şiddet iddialarını sordu. Olaydan 1 yıl önce eşiyle sorunlar yaşayıp karakolluk olduğunu ve kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. "Kolay kolay şiddet uygulamadım eşime. Tokat atmışlığım var" diye konuştu.

"DİKİŞ ATTIRMAK İÇİN KIZIMI SÜNNETÇİYE GÖTÜRMÜŞ"

Kızını kaybeden acılı anne Cemile Ayfer Gürsel ise kızı ölmeden önce defalarca şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim kızımı kurtarın, benim kızım da kadın cinayetine kurban gitmesin diyerek başvurular yaptım. Şiddeti hep sakladı kızım. Diyor ki 'Anne yok kafama bardak düştü, çarptım. Kızımın kafasını bardakla yarmış. Dikiş attırmak için de sünnetçiye götürmüş. Ses kayıtları var" diyerek trajik olaylar anlattı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

"SİNİRLİ YAPIDA BİRİ YAPABİLİR"

Sanığın eltisi ise Ece'nin intihar edecek biri olmadığını, hayat dolu olduğunu ve ertesi gün için plan yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "sanık eşini balkondan veya camdan atabilecek yapıda biri miydi" diye sorunca, "Sinirli yapıda biri, yapabilir" şeklinde yanıt verdi.

ÇOCUĞA TEMSİL KAYYUMU

Sabah'ın haberine göre mahkeme, bir sonraki celse davanın kilit tanığı olan çiftin 9 yaşındaki çocuğu B.A.'nın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Tanığın 15 yaşından küçük olması ve kanuni temsilcisi olan sanıkla aralarındaki menfaat çatışmasının oluşma ihtimaline dikkat çeken mahkeme, küçük çocuğa kanuni temsilcisi adına beyanlarda bulunabilecek temsil kayyımı gerektiğini belirtti. Çocuğa temsil kayyımı atanması için sulh hukuk mahkemesine yazı yazılmasına karar verdi.

TEMSİL KAYYUMU NEDİR?

Bir kişinin, bir kimsenin belli bir işini görmek üzere atanılmasına 'temsil kayyımlığı' adı verilir. Türk Medeni Kanununun 426.maddesinde '..Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa' temsil kayyımlığı hususu düzenlenmiştir. Buna göre kısıtlı ile vasi arasındaki menfaat çatışmasının olup olmadığı araştırılıp temsil kayyımı atanır. Kayyım, hukuki süreç boyu menfaatlerini koruma adına o kişiyi temsil eder. Mahkemenin belirlediği bir kişi kayyım olarak atanır.

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