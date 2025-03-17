Trabzon'da yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Can kaybı yaşanmayan yangının sebebi henüz bilinmezken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 23:56

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Trabzon'un Araklı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Bereketli Mahallesi'nde iftar saatlerinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangınla mücadele ekibi sevk edildi.

Can kaybı yaşanmayan yangının sebebi henüz bilinmezken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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