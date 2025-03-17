Yaşam

Başkentte alev topuna dönen otomobili vatandaşlar taşıma suyla söndürmeye çalıştı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeyken yanan bir otomobili vatandaşlar taşıma suyla söndürmeye çalıştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Başkentte alev topuna dönen otomobili vatandaşlar taşıma suyla söndürmeye çalıştı

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Bağlum Kafkaslar Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

BAŞKENTTE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA

Yangın kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Mahalle sakinleri alev topuna dönen aracı taşıma suyla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.