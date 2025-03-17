Yaşam

Aydın'da korkutan orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgede yapılan çalışmaların sürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Aydın'da korkutan orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karıncalıdağ bölgesi Pirlibey mevkisinde ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 8 su tankeri olay yerine sevk edildi.

Aydın Nazilli'de orman yangını çıktı / DHAAydın Nazilli'de orman yangını çıktı / DHA

Ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek için yoğun gösteriyor. Yangın söndürme çalışmalarının olumlu şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN