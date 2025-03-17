Aydın'da korkutan orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgede yapılan çalışmaların sürüyor.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Karıncalıdağ bölgesi Pirlibey mevkisinde ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 8 su tankeri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek için yoğun gösteriyor. Yangın söndürme çalışmalarının olumlu şekilde sürdürüldüğü belirtildi.