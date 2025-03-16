Yaşam

Şanlıurfa’da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Şanlıurfa’da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hastane kavşağında meydana geldi.

ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Şehir merkezine giden üç aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.