Mersin'de kanalda yüzme sezonu açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde son günlerde aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinliyor.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 13:41

Paylaş



ABONE OL

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve nemle beraber 30 dereceyi aştığı Mersin'de çocuklar, serinlemek için sulama kanallarında tehlikeye aldırış etmeden yüzüyor. Tarsus'un içerisinden geçen kanalda, 'kanala girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısına aldırış etmeden yüzen çocuklar, bazen de suya tehlikeli dalışlar da yapıyorlar. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen çocuklar, sıcak günleri soğuk sulama kanallarında geçiriyor. Kanalda yüzmenin tehlikeli olduğunu bildiklerini söyleyen çocuklar, yüzmenin zevkli olduğunu ifade ediyorlar. Çocukların yüzdüğü kanalların kirli olması da dikkat çekiyor.

Tarsus'ta alınan tüm önlemlere rağmen her yıl onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kanallara girilmesinin önüne geçilemiyor. Özellikle kent merkezinden geçen kanalların çevresi tel örgülerle kapalı, 'yüzmek tehlikeli ve yasak' yazılı uyarı tabelaları olmasına rağmen çocukları suda yüzmekten vazgeçmiyorlar.