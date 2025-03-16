Konya’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen analiz çalışmaları çerçevesinde Konya’ya uyuşturucu madde getiren kanalların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 14:44

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Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen operasyonda, öncü ve artçı olarak hareket eden iki araçta yapılan aramada 4 kilo 50 gram ADB-Butinica ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin yaklaşık 600 kilo Bonzai üretiminde kullanılabilecek uyuşturucu hammaddesi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.