Kastamonu'da heyelan! Yolda çökme nedeniyle derik yarıklar oluştu
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi. Yolda derin yarıklar oluşurken araçların geçişine kapatıldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle köy yolunda çökme yaşandı. Çatalzeytin ilçesi Kavaklı köyü Köprücek Mahallesi ile Bekirler Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol, heyelan sebebiyle çöktü.
Kavaklı köyü Bekirler Mahallesi'ndeki çökme ise köprüye 30 metre mesafede meydana geldi. Yolda meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.
ÇÖKME 2 GÜN ÖNCE BAŞLADI
Köy Muhtarı Mustafa Yaman, "Bekirler Mahallesi yolunda çökme 14 Mart'ta başladı. Köprücek Mahallesi girişinde daha önce başlayan heyelan artarak devam ediyor" dedi.