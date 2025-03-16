İstanbullular sıcak havada sahillere koştu

Giriş Tarihi: 16.03.2025 14:25

Pazar gğnğ olması dolayısıyla vatandaşlar sahil ve parklarda doyasıya eğleniyor. (DHA)

"PAZAR GÜNÜ HAVANIN SICAK OLMASI GÜZEL OLDU"

Ailesiyle birlikte sahile gelen Hakan Mert, "Bugün hava çok sıcak. Hafta sonu olduğu için aileyi alıp dışarı çıktık. Geziyoruz, havalar da çok sıcak oldu. Mart ayında bu kadar sıcak olması normal değil ama şu an çok sıcak ve havalar da güzel. Biz de bunu fırsat bilip dışarı çıktık. Gayet güzel memnunuz havadan. Pazar günü havanın sıcak olması daha güzel oldu. Hem de izinli olduğumuz gün hava sıcak oldu" şeklinde konuştu.

"MART AYINDA BÖYLE BİR HAVA ŞAŞIRTICIDIR ASLINDA"

Sahilde dolaşmaya çıkan Salih Mısıroğlu, "Hava çok güzel, böyle bir hava almaya geldim. Arabamı park ettim. Hava çok güzel. Mart ayında böyle bir hava şaşırtıcıdır aslında. Çarşamba veya Perşembe 10 derece ya da 6 dereceye düşüyor. Onun için mevsimin şartlarına göre tabii ki hazırlıklı olmak lazım. Hava açar sahile gelirsin, hava açmaz evde kalırsın" dedi.