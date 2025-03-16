Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! Emniyet Müdürlüğü tek tek açıkladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak'ta yarın saat 19.04'te düzenlenecek program nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Bugün saat 12.00 itibarıyla, Kızılırmak Caddesi'nin Bankacı Sokak ile Becerikli Sokak arasındaki bölümü ile Dr. Mediha Eldem Sokak'ın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasındaki kısmı araç trafiğine kapatıldı.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 13:19

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Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak'ta yarın düzenlenecek program nedeniyle bugün saat 12.00'den yarın akşam saatlerine kadar bazı yollar trafiğe kapandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.04'te Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak'ta düzenlenecek program nedeniyle bugün saat 12.00'den programın sonuna kadar, Kızılırmak Caddesi'nin Bankacı Sokak ile Becerikli Sokak arasında kalan bölüm ve Dr. Mediha Eldem Sokak, Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölüm araç trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Olgunlar Caddesi ile Bankacı Sokak da araç trafiğine kapatılacak.

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