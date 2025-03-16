608 konutun kaba inşaatı tamamlandı

Deprem bölgesi Elazığ’da, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden sürerken Güneykent Mahallesi’nde yapımına başlanan 608 konutun kaba inşaatı tamamlandı.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:18

Paylaş



ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Elazığ'da yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından rezerv alanlarda sürdürülen çalışmalarda binalar yükselirken, Güneykent Mahallesi'nde yapımına başlanan 608 konutun kaba işlemleri tamamlandı. Yoğun bir tempoyla çalışarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutların haziran sonunda sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

6 Şubat 2023'de asrın felaketinin yaşandığını belirten İnşaat Mühendisi Gökhan Aygün, "Bu felaketten 11 ilimiz hasar ve zarar gördü. Bu illerden birisi de Elazığ oldu. Depremin ilk anından itibaren devletimiz güçlü desteğini 11 ilimizde olduğu gibi Elazığ'da da göstererek vatandaşların ilk anından itibaren yanlarında oldu. Süratle konutlar inşa edilmeye başlandı. Toplamda 27 blok inşa ediyoruz. Kapıcı daireleriyle birlikte toplamda 608 konutun inşaatı devam etmektedir. Konutların kaba inşaatları tamamlandı, çalışmalar hızla devam ediyor. Konutlarımızın hepsi 3+1 şeklinde ortalama 100 metrekaredir. Çalışmalarımız süratle devam ediyor. Kaba inşaatımız bitti. İnce işçilikler hızla sürüyor. Konutları haziran ayı sonunda teslim etmeyi planlıyoruz. Elazığ'da TOKİ konutlarına vatandaşlarımız tarafından çok ciddi bir rağbet ve talep bulunmaktadır. Bunun altında yatan birçok sebep vardır fakat öne çıkan, 6 Şubat'ta yaşadığımız yıkıcı depremlerin etkilendiği illerde mevcut TOKİ konutlarının hasar almaması vatandaşın TOKİ'ye olan güvenini daha da arttırmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde devletimizin de güçlü desteğini arkamızda hissederek milletimizin içinde güvenle ve huzurla yaşayabilecekleri konutları bir an önce teslim edebilmek için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam etmekteyiz" dedi.