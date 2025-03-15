Park halindeki otomobilin camını kırdılar; o anlar kamerada

Diyarbakır'da 3 kişi, park halindeki otomobilin camlarını kırıp, değerli eşya aradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 16:27

Paylaş



ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820'nci Sokak'ta meydana geldi. 3 kişi, park halindeki Levent Demirdağ'a ait otomobilin camlarını tekmeler ile kırdı ardından içerisinde değerli eşya aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler bir süre sonra uzaklaştı. Demirdağ şüpheliler şikayetçi olurken, polisin arama çalışmaları sürüyor.