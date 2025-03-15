Keban'da molozlar ilçe dışına taşınıyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde yıkılan binaların molozları, ilçe dışına taşınıyor.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:11

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Keban'da meteoroloji istasyonu ve lojmanın bulunduğu alan daha önce yıkılmıştı. Molozların bırakıldığı bölgede belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İnşaat atıkları, iş makineleri yardımı ile kamyonlara alınarak ilçe dışına çıkarıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, ilçenin birçok yerinde aynı anda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Doğan, meteoroloji binasının ve dağlık arazinin düzeltilerek, ilk etapta ilçede kangren haline gelen otopark sorununu çözeceklerini ayrıca, insanların oturup dinlene bileceği bir park yapacaklarını kaydetti. Doğan, ''Bütçe dahilinde, bu alana bir kompleks düşünüyoruz. Kültür merkezi, düğün salonu, alışveriş merkezi, kafeterya, spor salonu gibi bir çok amaçlı bir kompleks yapak istiyoruz'' dedi.