Yaşam

Kastamonu'da denizin rengi kahverengiye döndü

Kastamonu'da eriyen kar suları, Karadeniz'in renginin değişmesine neden oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Kastamonu'da denizin rengi kahverengiye döndü

İnebolu ilçesinde eriyen kar suları, İnebolu Çayı'yla denize taşındı. Eriyen kar sularının etkisiyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

İlçenin yüksek kesimlerinde iki hafta önceki kar yağışının ardından 2,5 metreye ulaşan kar, sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Eriyen karın suları derelere aktı.

Kastamonu'da denizin rengi kahverengiye döndüKastamonu'da denizin rengi kahverengiye döndü

İnebolu Çayı'nın döküldüğü bölgede ise Karadeniz'in turkuaz rengi değişti. Çamurlu su, İnebolu kıyılarında denizin yüzeyini kapladı. Kıyıdan yaklaşık 1000 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.

Denizdeki renk değişimi dronla görüntülendi.