Kartal'da 102 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu

Kartal'da özel bir eğitim kurumunda öğlen yemeği yiyen 102 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:49

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Abdulrrahmangazi Mahallesi'ndeki özel bir okuldaki öğrenciler yemekhaneye indi. Menüdeki Çorba, pizza, makarna ve tiramisu yiyen çocuklar, sınıflarına çıktı. Bir süre sonra öğrencilerin bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı. Bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. 102 öğrenciden bazıları ambulansla bazıları ise kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.