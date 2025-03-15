Çanakkale'de bazı balıkçılar, müsilaj nedeniyle av sezonunu erken kapattı

Çanakkale'de bazı balıkçılar, müsilaj nedeniyle av sezonunu 1 ay erken kapattı. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Müsilaj son günlerde çok yoğunlaştı, avcılığı imkansız hale getirdi. Sezonumuzu kapattık. Artık mücadele edilemez bir hale geldi. Sezonu erken kapattık" dedi.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:14

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Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 2020 yılında görülen müsilaj, bu yıl da görülmeye başlandı. Müsilaj etkisini artırması ile Çanakkale Boğazı'nda avlanan bazı balıkçılar, 15 Nisan'da kapanacak av sezonunu erkene çekti. Müsilajın etkisini her geçen gün arttırdığını söyleyen DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, bazı balıkçıların müsilaj nedeniyle av sezonunu 1 ay erken kapattığını belirtti.

'AĞLARIMIZ PATLADI, EPEY BİR AĞIMIZ KAYIP'

Türkiye'de yasal olarak balık av sezonunun 1 Eylül'de başladığını söyleyen Naci Karabiber, "Müsilaj son günlerde çok yoğunlaştı, avcılığı imkansız hale getirdi. Sezonumuzu kapattık. Artık mücadele edilemez bir hale geldi. Çok fazla ağ kaybettik, çok fazla sistemimiz patladı. Sezonu erken kapattık. 1 Eylül'den itibaren denizde av bu yıl iyi oldu. Karadeniz'de palamut popülasyonu çok iyiydi. Sonrasında hamsi popülasyonu iyiydi. Kasımın sonundan itibaren müsilaj başlamasıyla peyderpey avcılık ve faaliyetlerimiz kısıtlandı. Artık mart ayı ile birlikte tamamen avcılık yapamaz hale geldik. En son dün gece Şarköy açıklarında bir av operasyonu yaptık. Ağı denizden alamadık, ağlarımız patladı, epey bir ağımız kayıp. Sonra dalgıç daldırıp topladık ağlarımızı. Pes ettik, bıraktık" diye konuştu.