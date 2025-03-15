Bakan Yumaklı'dan "Yaren" leyleğe ilişkin paylaşım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'da simge haline gelen Yaren leyleğin tekrar Uluabat Gölü kıyısına gelmesine ilişkin, "Yüreğimizi ısıtan o kavuşma 14. yılında yeniden yaşandı. Adem Amca ve Yaren leylek, ayrılığa inat, sevgiyle, sadakatle tekrar bir araya geldi." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:41

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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'nın Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi olan "Yaren" leyleğin 14. yılda da bölgeye geldiğini hatırlattı.

Bakan Yumaklı, "Bahar geldi, özlem bitti. Yüreğimizi ısıtan o kavuşma 14. yılında yeniden yaşandı. Adem Amca ve Yaren leylek, ayrılığa inat, sevgiyle, sadakatle tekrar bir araya geldi." değerlendirmesinde bulundu.