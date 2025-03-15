Yaşam

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

R.K, (76) idaresindeki 26 DY 680 plakalı otomobil, Muratkoru köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki C.K, (71) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.