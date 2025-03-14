Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt'te kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:21

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Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Güres Caddesi'nde 34 SV 4174 plakalı kamyonet ile plakası öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.