Minibüsle çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:59

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Kaza, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 03 KS 500 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü D.C.A., idaresindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile İ.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.