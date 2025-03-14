Kastamonu'da debisi yükselen çayda mahsur kalan operatörü itfaiye kurtardı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde debisi yükselen Ezine Çayı'nda mahsur kalan ekskavatör operatörü itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
İlçeye bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında Ezine Çayı'nın dere yatağında çalışan özel bir firmaya ait ekskavatör, çayın debisinin yükselmesi ve dere yatağının derinleşmesi nedeniyle suda mahsur kaldı.
Köy muhtarı Hasan Özkan'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri, ekskavatörün üzerinde mahsur kalan operatörü itfaiye merdiveniyle kurtardı.
Operatör, sağlık kontrolü için Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.