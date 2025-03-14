JASAT 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakaladı

Diyarbakır'da JASAT ekipleri 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:25

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır - Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B.'nin yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, yakalanan şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.