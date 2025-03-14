Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Giriş Tarihi: 14.03.2025 19:00

Kontrolden çıkan araç zeytinliğe savruldu / İHA

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI

Zerrin S., kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyerek, "Virajdan döndükten sonra direksiyon hâkimiyetimi kaybettim. Burada zaten her ay kaza oluyormuş. Bende bir şey yok ama aracım pert oldu. Emniyet kemerim takılıydı, zaten üç takla attıktan sonra hava yastıklarım patladığı için şu an iyiyim" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.