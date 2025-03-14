Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
Bursa’nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Zerrin S., aracıyla birlikte savrularak zeytinliğe uçtu. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan kadın sürücü, yürekleri ağza getirdi.
Orhangazi-İznik yolu üzerinde, Çakırca Mahallesi girişinde meydana gelen olayda bir anda kontrolden çıkan Zerrin S. yönetimindeki 16 BFP 068 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra yol kenarındaki su kanalını yıkarak, zeytinliğe uçtu. Otomobil, zeytin ağacına çarparak durabilirken Zerrin S., kazadan yara almadan kurtuldu.
EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI
Zerrin S., kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyerek, "Virajdan döndükten sonra direksiyon hâkimiyetimi kaybettim. Burada zaten her ay kaza oluyormuş. Bende bir şey yok ama aracım pert oldu. Emniyet kemerim takılıydı, zaten üç takla attıktan sonra hava yastıklarım patladığı için şu an iyiyim" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.