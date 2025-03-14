Yaşam

Elektrik direğine çıkan yaşlı adam akıma kapılarak yere çakıldı: 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 65 yaşındaki Eyyüp Yılmaz, metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Elektrik direğine çıkan yaşlı adam akıma kapılarak yere çakıldı: 1 ölü

Odaköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Eyyüp Yılmaz, çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseklikten yere çakılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elektrik direğine çıkan yaşlı adam akıma kapılınca yere çakılarak yaşamını yitirdi / DHAElektrik direğine çıkan yaşlı adam akıma kapılınca yere çakılarak yaşamını yitirdi / DHA

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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