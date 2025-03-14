Elektrik direğine çıkan yaşlı adam akıma kapılarak yere çakıldı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 14.03.2025 01:23

Elektrik direğine çıkan yaşlı adam akıma kapılınca yere çakılarak yaşamını yitirdi / DHA

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.