Elektrik direğine çıkan yaşlı adam akıma kapılarak yere çakıldı: 1 ölü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 65 yaşındaki Eyyüp Yılmaz, metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Odaköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Eyyüp Yılmaz, çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseklikten yere çakılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.